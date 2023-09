Migranti: Foti (Fd'I), spinta flussi superiore al passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La spinta migratoria è nettamente superiore al passato. Nessuno d'altronde avrebbe potuto prevedere eventi come il colpo di Stato in Niger, o la crisi del grano a seguito dell'invasione russa in Ucraina, c'è il Sahel in subbuglio". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "La Stampa". "Sono tutti elementi, e ne mancano tanti altri, che dimostrano la complessità del momento. Anche quando eravamo all'opposizione, Fratelli d'Italia ha sempre parlato di problema europeo. Meloni è stata probabilmente la prima presidente del Consiglio ad ammettere di non essere soddisfatta, ma questa affermazione va messa in relazione con il contesto geopolitico che si trova di fronte", ha concluso.(Rin)