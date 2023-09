© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco con droni effettuato dalla Russia ha danneggiato un'infrastruttura nella regione di Cherkasy. Ad affermarlo su Telegram è stato il governatore regionale di Cherkasy, Ihor Taburets. Secondo il funzionario, nella notte la difesa aerea ha abbattuto quattro droni. Secondo le informazioni preliminari, non vi sarebbero feriti. Sono in corso le operazioni per rimuovere le conseguenze dei bombardamenti. (Kiu)