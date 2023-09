Olimpiadi 2026: Sironi (M5S), miopi le parole di Zaia che difende pista da bob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore Zaia "parla di un miliardo e mezzo di Pil e di opere di viabilità. Le sue parole sono imbarazzanti e trasudano scarsa conoscenza nonché sottovalutazione dei temi ambientali, di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, occorrerebbe un corso accelerato, ma non sono sicura che la sua miopia possa essere recuperata in tempi brevi". Così in una nota Elena Sironi (M5S) commentando le parole di Luca Zaia, governatore del Veneto, a difesa della pista da bob. "Tutto ha un costo e gli interessi economici non posso essere anteposti a quelli della tutela ambientale e della sicurezza e salute dei cittadini", conclude.(Com)