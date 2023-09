Francia: ministro Trasporti, bloccati molti cantieri per realizzazione autostrade, ma A69 si farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane in Francia diversi progetti che prevedono la realizzazione di autostrade verranno bloccati, ad eccezione di quello dell'A69 che prevede un collegamento tra Tolosa e Castres. Lo ha detto all'emittente radiofonica "France Inter" il ministro dei Trasporti, Clement Beaune. Il progetto dell'A69 "è stato oggetto di molte decisioni politiche e giudiziarie, siamo in uno Stato di diritto, dobbiamo rispettarlo", ha spiegato il ministro. Ieri sera circa 400 persone si sono riunite davanti al ministero della Transizione ecologica di Parigi per denunciare questo progetto, considerato dannoso per l'ambiente e il clima. (Frp)