Usa-Bulgaria: firmato memorandum per contrasto congiunto alla disinformazione

- Stati Uniti e Bulgaria hanno firmato un memorandum d’intesa per aumentare la collaborazione nel contrasto congiunto alla “manipolazione straniera dell’informazione”. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, a margine di una sessione di dialogo strategico tra i due Paesi che si è tenuta ieri a Washington. Hanno firmato il memorandum la sottosegretaria di Stato per gli affari pubblici e la diplomazia pubblica, Liz Allen, e la vicepremier e ministra degli Esteri della Bulgaria, Mariya Gabriel. Tramite l’accordo, i due Paesi si impegnano a sviluppare un “approccio condiviso” per meglio comprendere e contrastare la disinformazione straniera. La firma dell’accordo ha posto fine al Secondo dialogo strategico tra Stati Uniti e Bulgaria, svoltosi presso la sede del dipartimento di Stato Usa in occasione del 120mo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.(Was)