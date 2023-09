Mar Cinese Meridionale: Filippine, rimozione barriera galleggiante non segna inizio crisi con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione da parte delle Filippine di una barriera galleggiante eretta dalla Cina in una zona di pesca nei pressi dell'atollo di Scarborough, un'area contesa nel Mar Cinese Meridionale, non ha segnato l’inizio di una crisi tra i due Paesi, e da Pechino non è giunto nessun segnale di aggressione. Lo ha reso noto il commodoro Jay Tarriela, portavoce della Guardia costiera delle Filippine, comunicando che navi cinesi hanno rimosso i resti della barriera che stamattina era stata troncata dalla Guardia costiera di Manila. Secondo il portavoce, le navi cinesi impegnate nel recupero non hanno mostrato “particolari segnali di aggressione. (segue) (Fim)