Yemen: due militari del contingente del Bahrein uccisi in attacco Houthi vicino confine saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ufficiale e un soldato semplice delle Forze armate del Bahrein sono morti ieri in un attacco della milizia sciita yemenita degli Houthi, al confine tra Yemen e Arabia Saudita. Lo hanno riferito le forze armate del Bahrein, aggiungendo che ieri sera i due corpi sono giunti alla base di Isa. Nell’attacco, inoltre, sono rimasti feriti “un certo numero” di militari. “Questo subdolo atto terroristico è stato compiuto dagli Houthi utilizzando droni per attaccare le posizioni delle forze barenite stazionate al confine meridionale dell'Arabia Saudita, nonostante la cessazione delle operazioni militari tra le parti coinvolte nella guerra nello Yemen”, si legge nella dichiarazione rilasciata ieri dalle Forze armate di Manama, in riferimento alla recente tregua conclusa durante la visita ufficiale della delegazione degli Houthi a Riad. I due militari facevano parte della coalizione di nove Paesi (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait, Qatar, Egitto, Giordania, Marocco e Senegal) guidata dall’Arabia saudita, che dal 2015 ha lanciato un intervento nel conflitto in Yemen, contro la milizia degli Houthi. (Res)