Libano: arrestato uomo sospettato di aver sparato contro ambasciata Usa a Beirut

- I reparti di intelligence delle Forze di sicurezza interna (Fsi, afferente al ministero dell’Interno) del Libano hanno arrestato un uomo sospettato di aperto il fuoco, lo scorso 20 settembre, davanti la porta di ingresso dell’ambasciata degli Stati Uniti a Beirut. Lo hanno riferito le Fsi sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), aggiungendo che durante l’uomo, nato nel 1997, ha confessato di aver sparato contro la rappresentanza diplomatica Usa, consegnando l’arma utilizzata. Le indagini, intanto, sono ancora in corso. Secondo il sito di informazione “Al Kalima online”, vicino all’opposizione libanese, l’uomo, identificato come Mohammad Mahdi Hussein Khalil, “lavora come fattorino” e “aveva ricevuto in precedenza un ordine dal personale dell’ambasciata, con il quale era scoppiata una lite. Quindi, l’uomo, è successivamente tornato sul posto e ha aperto il fuoco come rappresaglia”. Subito dopo la sparatoria, il primo ministro uscente, Najib Miqati, aveva esortato i comandanti delle agenzie di sicurezza a perseguire legalmente i responsabili e di rivelare pubblicamente gli esiti delle indagini. Da parte sua, il ministro uscente degli Esteri, Abdallah Bou Habib, aveva telefonato all’ambasciatrice Usa, Dorothy Shea, per rassicurarla sull’impegno delle autorità libanesi a proteggere le rappresentanze diplomatiche. (segue) (Lib)