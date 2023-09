Libano: ministro Agricoltura parte per il Cairo per vertice ministeriale arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente dell'Agricoltura del Libano, Abbas Haj Hassan, con una delegazione ministeriale al seguito, è partito alla volta del Cairo, dove prenderà parte a una riunione con gli omologhi della Lega araba, in programma per oggi nella capitale egiziana. Lo ha riferito l'agenzia di stampa libanese “Nna”. Al centro dei colloqui, vi saranno i modi per rafforzare la sicurezza alimentare dei Paesi arabi. A tal proposito, Hajj Hassan ha sottolineato che "l'azione araba comune è in grado di unire il mondo e di unire la nazione su principi unificanti". È da notare che il ministro parteciperà in qualità di presidente dell'Organizzazione araba per lo sviluppo agricolo alle attività della Giornata araba dell'agricoltura, che sarà celebrata domani. (Lib)