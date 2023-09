Corea del Sud: Seul organizza prima parata militare dal 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha in programma oggi la sua prima parata militare pubblica dal 2013. L'evento metterà in mostra l'arsenale di Seul in una dimostrazione di forza chiaramente indirizzata alla Corea del Nord. Pyongyang organizza regolarmente parate militari in occasione di eventi ufficiali, mentre la Corea del Sud è solita farlo solo una volta ogni cinque anni, in concomitanza con la Giornata delle forze armate. L’ultima parata militare effettivamente organizzata nel Paese risaliva però al 2013: cinque anni più tardi, l’allora presidente Moon Jae-in optò invece per una cerimonia civile in segno di conciliazione nei confronti del Nord. La parata di oggi è in programma a Seul dalle 16 (ora locale) e coinvolgerà circa 6.700 militari e 340 mezzi militari, inclusi cacciabombardieri stealth F-35.(Git)