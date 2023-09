Medio Oriente: Hebron, società civile teme infiltrazioni crimine organizato arabo-israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni della società civile della città di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, hanno lanciato un allarme riguardo alle possibili infiltrazioni nella regione del crimine organizzato proveniente dalla comunità araba israeliana. Lo ha dichiarato il Centro palestinese per l’indipendenza del potere giudiziario Musawa, secondo il quale, se dovesse verificarsi tale eventualità, si tratterebbe di una “seconda nakba” (parola con la quale in arabo si designa la “catastrofe” immediatamente successiva alla fondazione dello Stato di Israele). Nella città, ha spiegato, si sta diffondendo un “caos securitario”, nel quale le aggressioni criminiali contro esponenti politici e funzionari sono un fenomeno crescente, in ragione dell’aggravarsi delle tensioni sociali. Ne è un esempio la recente uccisione dell’avvocato Abdulkarim Farrah, a Hebron. Si tratta, secondo Musawa, di una “nuova nakba” non meno pericolosa per il popolo palestinese delle altre che lo hanno colpito, poiché denota un grave dissesto del tessuto sociale. (Res)