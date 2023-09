Migranti: ministro Interno Brandeburgo, trafficanti di esseri umani sempre più spietati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trafficanti di esseri umani che attraversano le frontiere del Brandeburgo stanno diventando “sempre più spietati”. Per fermare questi criminali, la “priorità assoluta” è l'istituzione di controlli fissi al confine. È quanto dichiarato dal ministro dell'Interno del Land della Germania orientale, Michael Stuebgen, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Nelle ultime settimane, il numero di migranti che entrano clandestinamente in Brandeburgo e sono intercettati dalle forze dell'ordine è salito a una media di 57 al giorno. Ad agosto, il totale era di 35, a luglio di 22. Nella sola giornata del 20 settembre scorso, la Polizia federale (Bpol) ha fermato oltre 170 profughi vittime di traffico di esseri umani, scoperti mentre erano rinchiusi in gruppi di massimo 37 persone in dei furgoni. Per Stuebgen, in questa situazione vi sono “soltanto dei perdenti, tranne i trafficanti di esseri umani”. Più migranti vengono stipati nei veicoli, “maggiore è il margine di profitto” per questi criminali, ha sottolineato il ministro dell'Interno del Brandeburgo. Secondo l'esponente della Cdu, tutto ciò “è disumano e vogliamo fermarlo”. A tal fine, i controlli già in vigore sono efficaci, ma è necessario fare di più. Al riguardo, Stuebgen ha dichiarato: “Ora, la priorità assoluta è quanto chiedo da sei mesi, controlli fissi alle frontiere”. Il ministro dell'Interno del Brandeburgo ha continuato: “So che questa è una soluzione di emergenza. Non ho mai detto che saremmo andati avanti con un’unica soluzione”. Tuttavia, ha infine affermato Stuebgen, “in questo modo possiamo fermare il traffico di esseri umani alla frontiera”. (Geb)