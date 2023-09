Indonesia: figlio presidente Widodo nominato presidente del Partito di solidarietà dell’Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kaesang Pangarep, figlio 28enne del presidente dell’Indonesia Joko Widodo, è stato nominato presidente del Partito di solidarietà dell’Indonesia (Psi), un piccolo partito di indirizzo giovanile attivo in Indonesia dal 2014. Il partito non ha rappresentanza parlamentare, ma è ritenuto cruciale per raccogliere consensi tra le fasce più giovani dlel’elettorato. L’annuncio è ritenuto da molti analisti una delle misure che serviranno a consolidare la famiglia di Widodo come una dinastia centrale nella politica del Paese: il presidente concluderà il prossimo anno il suo secondo e ultimo mandato presidenziale, ma ha già collocato figli e familiari in posizioni politiche influenti. Il figlio maggiore di Widodo è sindaco della città di Solo, carica rivestita all’inizio della sua carriera politica anche dal presidente; il genero, invece, è sindaco di Medan.(Fim)