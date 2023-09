Nagorno-Karabakh: esplosione in stazione rifornimento, bilancio sale a oltre 200 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 200 le persone ferite a causa dell'esplosione avvenuta ieri in deposito di benzina nella zona adiacente all'autostrada Stepanakert-Askera, nella regione del Nagorno-Karabakh. Le condizioni di salute della maggior parte sono gravi o estremamente gravi, stando a quanto riferito dal difensore dei diritti umani del Nagorno Karabakh Gegham Stepanyan sulla sua pagina Facebook. "Le strutture sanitarie del Nagorno-Karabakh non sono sufficienti per salvare la vita delle persone", ha affermato Stepanyan. Secondo quanto riportato dal ministero della Salute dell'Armenia, si stanno adottando tutte le misure possibili per trasportare via aerea e via terra le vittime dell'esplosione ma la notte e le cattive condizioni meteorologiche hanno complicato le operazioni di soccorso. "Gli specialisti armeni sono in costante contatto con Stepanakert (capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh). Stanno fornendo assistenza per aiutare le vittime dell'esplosione avvenuta nel deposito di benzina vicino all'autostrada Stepanakert-Askera", ha riferito il ministero, aggiungendo che si sta lavorando attivamente per organizzare il trasporto delle vittime in Armenia in elicottero. (Rum)