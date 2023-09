Libano: Forze libanesi, impossibile attendere soluzione politica per rimpatrio rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile attendere una soluzione politica del conflitto in Siria per avviare il rimpatrio dei rifugiati siriani attualmente in Libano. Lo ha dichiarato il partito Forze libanesi (Fl, a maggioranza maronita), in un comunicato stampa diramato ieri, in risposta alle dichiarazioni del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Samuel Werberg. Quest’ultimo, infatti, lo scorso 18 settembre aveva detto all’emittente “Lbci” che i rifugiati siriani non possono essere costretti a tornare nel loro Paese senza garantire loro le condizioni adeguate. “Dopo la fine deigli scontri armati in tutto il territorio siriano e dopo la divisione chiara tra le zone controllate dal regime siriano o dai suoi alleati e le zone controllate dall’opposizione o dalle opposizioni, è divenuto possibile per i siriani che sono in Libano tornare in una di queste regioni”, si legge nel comunicato di Fl. “Il numero di siriani che temono per la loro vita a causa del regime si contano ormai a migliaia, a fronte del numero di migranti siriani illegali e di persone che continuano ad arrivare, che ammonta complessivamente a circa un milione e mezzo”, hanno aggiunto Fl. “Il popolo libanese non può attendere una soluzione politica in Siria per iniziare a far tornare i siriani nel loro Paese”, si legge ancora nel comunicato, “le infrastrutture (in Libano, ndr) sono inesistenti e la situazione politica, economica, di vita e demografica è a livello di crisi esistenziale”. (Lib)