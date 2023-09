Corea del Nord: riunione parlamentare in programma oggi dopo visita Kim in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha in programma da oggi una “riunione chiave” della 14ma Assemblea suprema del popolo, il parlamento nordcoreano con funzioni perlopiù limitate alla ratifica. Lo riferiscono i media ufficiali del Paese, secondo cui alla nona sessione dell’Assemblea in programma oggi dovrebbe intervenire anche il leader nordcoreano Kim Jong-un, che leggerà un messaggio relativo alla sua recente visita ufficiale in Russia. La sessione parlamentare servirà anche a discutere questioni organizzative e ad adottare formalmente una serie di provvedimenti legislativi.(Git)