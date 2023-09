Siria: scontri tra Forze democratiche e milizie locali a Deir ez Zor, almeno 22 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno 22 morti e 42 feriti il bilancio degli scontri scoppiati ieri nella campagna orientale di Deir ez Zor tra le Forze democratiche siriane (Fds, a maggioranza curda) e le milizie della Forza di difesa nazionale, sostenute da Damasco e provenienti dalla riva occidentale dell’Eufrate. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, gli scontri sono scoppiati quando le milizie locali hanno tentato di infiltrarsi nelle città di Dhiban (in precedenza teatro di scontri tra Fds e tribù arabe) e al Tayyana, con la copertura del fuoco d’artiglieria delle Forze armate di Damasco. Le Fds, a loro volta, hanno sferrato un attacco con droni e colpi di mortaio contro le postazioni delle milizie filo-governative nell’area di Al Mayadeen e in altre zone lungo la riva occidentale dell’Eufrate, imponendo il coprifuoco a Dhiban e nei villaggi vicini, per evitare altri tentativi di infiltrazione. Non si hanno notizie dettagliate sul numero di sfollati, ma Sohr ha riferito di una fuga della popolazione civile lontano dai teatri degli scontri. Tra le vittime si contano 18 miliziani locali filo-governativi, tre combattenti delle Fds e una civile. Dei feriti, invece 4 sono civili, 26 sono i miliziani locali, mentre 12 sono combattenti delle Fds. (Res)