Migranti: ministra Interno tedesca, pianificati controlli stazionari alle frontiere

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faesr, ha dichiarato che sta pianificando l'istituzione di controlli stazionari alle frontiere della Germania con Polonia e Repubblica Ceca, al fine di contrastare i trafficanti di esseri umani. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha precisato che tali controlli andranno ad aggiungersi a quelli già in atto. Dal 2015, alla frontiera della Baviera con l'Austria, sono previsti controlli fissi temporanei, che vengono periodicamente prorogati d'intesa tra il governo tedesco e la Commissione europea. Per altri tratti delle frontiere della Germania, Faeser non aveva ancora ritenuto utili tali verifiche, che devono essere richieste all'esecutivo dell'Ue con circa un mese di anticipo sulla loro attuazione. La ministra dell'Interno tedesca ha evidenziato di non aver mai cambiato idea su questo punto. Ora, l'obiettivo è assicurare che i respingimenti di tentativi di ingresso illegale in Germania siano possibili anche sul territorio di Polonia e Repubblica Ceca. Secondo Faeser, “dobbiamo contrastare con più forza l'immigrazione irregolare, ma abbiamo bisogno di una soluzione permanente, che può essere trovata soltanto in Europa”. (Geb)