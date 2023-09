Usa: terzo senatore democratico chiede le dimissioni di Bob Menendez dopo incriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terzo senatore democratico ha chiesto pubblicamente le dimissioni del collega Bob Menendez, dopo la sua recente incriminazione per corruzione. Il senatore Pete Welch del Vermont, ha affermato su X (Twitter) che Menendez "ha diritto alla presunzione d'innocenza, ma che "le persone del New Jersey e il Senato federale hanno diritto a un senatore efficace", e "le scioccanti e credibili accuse mosse contro il senatore Menendez ne hanno compromesso la capacità di essere un senatore efficace". Un altro senatore democratico, Sherrod Brown dello Stato dell’Ohio, aveva affermato ieri in una nota che Menendez ha “tradito la fiducia dei cittadini, e dovrebbe rassegnare le dimissioni” dalla camera alta del Congresso. A chiedere le dimissioni di Menendez era stato anche John Fetterman, della Pennsylvania. Dopo l’incriminazione, Menendez si è dimesso temporaneamente dalla presidenza della commissione Esteri del Senato, fino alla conclusione del processo giudiziario. Tuttavia, ha detto pubblicamente di essere intenzionato a rimanere a rappresentare il suo seggio. (Was)