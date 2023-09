Usa: dollaro ai massimi da 10 mesi sostenuto da rendimenti obbligazionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dollaro ha toccato i valori massimi da 10 mesi rispetto a un paniere di altre importanti valute durante la sessione di contrattazione di stamattina sui mercati asiatici, sostenuto dall’aumento dei rendimenti sulle obbligazioni statunitensi che hanno raggiunto i valori più elevati da 16 anni a questa parte. Lo yen, di contro, ha registrato una ulteriore flessione. Le dinamiche dei cambi valutari riflettono una serie di fattori, tra cui i dati migliori delle attese provenienti dall’economia statunitense, la retorica della Federal Reserve (Fed) che ha anticipato ulteriori aumenti dei tassi di riferimento in futuro, e l’aumento dei rendimenti sulle obbligazioni sovrane statunitensi a 10 anni di 45 punti base a settembre, sino a superare il 4,5 per cento per la prima volta dal 2007.(Was)