Giappone: Kishida delinea misure di stimolo economico, sgravi fiscali per i semiconduttori

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha annunciato ieri i contorni di un piano di stimolo economico che include sgravi fiscali tesi a incentivare gli investimenti nazionali in comparti come i semiconduttori e le batterie. Il primo ministro ha spiegato i cinque punti principali del pacchetto di misure economico: tutelare le famiglie dall’impatto dell’aumento die prezzi; agevolare aumenti costanti dei salari e dei redditi; incentivare gli investimenti in settore chiave per liberare il potenziale di crescita economica; adottare riforme sociali che “facciano dei cambiamenti una forza”, e rinforzare la sicurezza pubblica e nazionale. Obiettivo del governo, ha spiegato Kishida, è di “realizzare un ciclo economico virtuoso di investimenti in capitale, aumento dei redditi e investimento nelle persone”. Sostenere investimenti a lungo termine in aree di crescita come i semiconduttori, le batterie e le biotecnologie sarà un punto focale del piano, per replicare il successo degli accordi con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di microchip nella prefettura di Kumamoto. La debolezza dello yen crea un ambiente favorevole all’attrazione id investimenti esteri, e il governo spera di portare nuovi stabilimenti manifatturieri in aree differenti dai grandi centri urbani, creando così benessere diffuso e aumenti generali dei redditi. Il governo giapponese dovrebbe presentare i dettagli dei piani nel mese di ottobre. (segue) (Git)