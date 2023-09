Giappone: prezzi servizi aziendali in aumento del 2,1 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei servizi aziendali in Giappone sono aumentati del 2,1 per cento su base annua, registrando una ulteriore accelerazione rispetto all’incremento dell’1,7 per cento a luglio, secondo i dati pubblicati oggi dalla banca centrale del Paese. La Banca del Giappone osserva attentamente l’andamento dei prezzi dei servizi aziendali, che anticipano l’andamento successivo dei prezzi al consumo: una ulteriore intensificazione delle pressioni inflattive potrebbe spingere la banca a rivedere la sua politica monetaria espansiva di lungo corso.(Git)