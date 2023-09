© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alle esequie laiche del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano (ore 11:30)VARIE- Giornata conclusiva del progetto "Una bella educazione 2", la seconda edizione del fruttuoso percorso di educazione finanziaria per le scuole, avviato dall'Università Lumsa in collaborazione con la Federazione Lazio Umbria Sardegna (Federlus), con il contributo di Fondo Sviluppo. Interverranno Francesco Bonini, rettore dell'Università Lumsa, Maurizio Longhi, presidente Federlus, Maurizio Aletti, direttore Federlus, Valentina Panna, responsabile Comunicazione FEduF e Claudio Giannotti, professore ordinario economia degli intermediari finanziari all'Università Lumsa. Roma, Aula Giubileo dell'Università Lumsa, via di Porta Castello 44 (ore 11)- Sono state invece annullate diverse conferenze e appuntamenti stampa previsti per domani in occasione del lutto nazionale per i funerali di Stato del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.(Rer)