Karabakh: Usa, discussioni con alleati su missione internazionale per monitorare cessate il fuoco

- Le autorità statunitensi stanno discutendo con gli alleati in merito alla possibilità di creare una missione internazionale nel Nagorno-Karabakh, per vigilare sul rispetto del cessate il fuoco e della sicurezza dei residenti della regione da parte dell’Azerbaigian. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “La situazione è preoccupante: anzitutto, è fondamentale mantenere il cessate il fuoco, evitando nuove azioni militari”, ha detto, aggiungendo che la situazione umanitaria nel Nagorno-Karabakh va gestita in maniera responsabile, in modo da arrivare ad un accordo di pace definitivo. “I residenti armeni nella regione devono poter rimanere nelle loro case con dignità e sicurezza, e qualora decidano di andare via, gli deve essere garantito un passaggio sicuro”, ha continuato, affermando che le autorità di Baku hanno la responsabilità di garantire la sicurezza dei civili. La situazione, ha concluso, dimostra che la Federazione Russa “non è un partner affidabile per quanto riguarda la sicurezza”. (Was)