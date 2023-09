Brasile: Banca mondiale firma protocollo intesa per sviluppo idrogeno verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo firmato - sottolinea il ministero - punta anche a costruire nuove catene del valore negli Stati, trasformando il nord-est brasiliano in un centro per la green economy. Silveira ha inoltre sottolineato che il piano di lavoro triennale 2023-2025 del Programma Nazionale Idrogeno (Pnh2) offre prospettive positive per lo sviluppo dell'economia dell'idrogeno in Brasile, facendo sì che il Paese si consolidi come il più grande e competitivo produttore di idrogeno in America Latina entro il 2035. (Brb)