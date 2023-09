Mar Cinese Meridionale: Filippine rimuovono barriera galleggiante posizionata dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine hanno rimosso nel corso di una "operazione speciale" affidata alla Guardia costiera una barriera galleggiante eretta dalla Cina in una zona di pesca nei pressi dell'atollo di Scarborough, un'area contesa nel Mar Cinese Meridionale. "La barriera poneva un pericolo per la navigazione, in aperta violazione del diritto internazionale. Ostacolava anche la conduzione delle attività di pesca e dunque il sostentamento dei pescatori filippini", afferma una nota diffusa dal governo di Manila che definisce l'atollo conteso come "parte integrante del territorio nazionale delle Filippine". Manila aveva espresso sdegno già nella giornata di domenica, in risposta alle immagini del collocamento da parte della Guardia costiera cinese della barriera galleggiante composta da una lunga serie di boe interconnesse. Il consigliere per la Sicurezza nazionale di Manila, Eduardo Ano, aveva già anticipato ieri che le autorità delle Filippine erano pronte a intraprendere "tutte le misure necessarie" per rimuovere la barriera. (segue) (Fim)