Governo: da Cdm ok a riduzione bollette energia nuclei difficoltà

- "Si prorogano anche per il quarto trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023: la riduzione delle bollette dell'energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con Isee fino a 15 mila euro o fino a 30 mila euro se con quattro figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30 per cento sull'energia elettrica e del 15 per cento sul gas attualmente praticata; l'azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale; la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano". E' quanto si legge nel comunicato stampa di palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri.(Com)