Migranti: dipartimento Ps, questure sedi Cpr già connesse con ministero Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alle dichiarazioni rese dal presidente dell'Unione nazionale Giudici di pace, avvocata Maria Flora di Giovanni, secondo le quali nessuna questura in Italia sarebbe collegata al Portale dei Servizi telematici del ministero della Giustizia, "si evidenzia come tali affermazioni non corrispondano alla realtà dei fatti, in quanto tutte le questure sedi di Cpr ove sono trattenuti i migranti irregolari ai fini del rimpatrio, già sono connesse ai portali del ministero della Giustizia ai fini dello svolgimento in via telematica delle udienze di convalida innanzi il giudice di Pace o il tribunale ordinario". Lo puntualizza una nota del dipartimento di Pubblica sicurezza. (Com)