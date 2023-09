Decreto Energia: Ronzulli (FI), con 1,3 miliardi sosteniamo famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonus benzina da 80 euro e per il trasposto pubblico locale da 60 euro, quasi 1,3 miliardi in favore delle famiglie più in difficoltà, ulteriori interventi contro il caro-bollette ed il caro-energia". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Se a qualcuno sembra poco, vuol dire che l'opposizione, abituata a ben altri stipendi dall'alto dei suoi scranni, ha totalmente preso il contatto con la realtà. Ancora una volta, con l'approvazione del decreto Energia, governo e maggioranza tendono una mano agli italiani, e non lasciano solo chi subisce i colpi più pesanti dalla crisi. Stiamo stipulando un nuovo patto con gli italiani. Andiamo loro incontro, ci preoccupiamo delle loro esigenze, creiamo un rapporto sano e costruttivo fra contribuenti e Fisco. Ci preoccupiamo del futuro dei nostri giovani e degli studenti - prosegue - stanziando oltre 17 milioni per 5.000 borse di studio, interveniamo in favore di commercianti, ristoratori, artigiani che per semplici errori materiali si sono trovati a pagare sanzioni pesantissime a fronte di violazioni modeste o di natura formale. Questi sono fatti, azioni concrete, la chiara dimostrazione che è lo Stato al servizio dei cittadini, non il contrario", conclude. (Rin)