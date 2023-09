Governo: Ronzulli (FI), necessaria riforma della giustizia, come voleva Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "C'è bisogno di un seggio di centrodestra, c'è bisogno di Galliani al Senato, perché abbiamo davanti a noi un percorso impegnativo. Chiediamo un nuovo aumento delle pensioni minime, il taglio delle tasse per tutti, vogliamo scrivere una riforma della giustizia ispirata al garantismo, all'imparzialità, al rispetto della privacy, proseguendo nel solco indicato dal presidente Berlusconi e conducendo le sue battaglie di una vita". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso della presentazione della candidatura di Adriano Galliani alle suppletive del collegio Monza-Brianza. "Tra queste battaglie - ha aggiunto - c'è il potenziamento della rete infrastrutturale. Costruiremo strade sicure, solide, evolute, anche avveniristiche, come il ponte sullo Stretto. Dobbiamo concludere il cammino, già intrapreso, della semplificazione burocratica, perché la pubblica amministrazione deve essere amica e non ostile a imprese e cittadini. Con la riforma costituzionale, restituiremo ai cittadini la possibilità di scegliere il capo del governo. Chiediamo un nuovo aumento delle pensioni minime, il taglio delle tasse per tutti. I risultati che otterremo non saranno soltanto nostri, ma dell'Italia", ha concluso. (Rin)