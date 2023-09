Brasile: Banca mondiale firma protocollo intesa per sviluppo idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio che riunisce gli Stati della regione nord-est del Brasile (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhao, Paraiba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) ha firmato un protocollo di intesa con la Banca mondiale (Bm) con l'obiettivo di rafforzare le misure per lo sviluppo dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio e accelerare la transizione energetica. Lo riferisce il ministero dell'Energia del Brasile in una nota, evidenziando che la partnership rafforza le politiche pubbliche già sviluppate dal governo federale. "Questo accordo rappresenta per noi un'altra opportunità per avere maggiore sicurezza energetica in Brasile, per nuovi posti di lavoro e per la decarbonizzazione dell'industria e dei trasporti", ha affermato il ministro Alexandre Silveira. (segue) (Brb)