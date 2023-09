Usa-Italia: sottosegretaria Zeya da domani a Roma, focus su migranti e lotta ai trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato Usa per la democrazia e i diritti umani, Uzra Zeya, si recherà in visita in Italia, in Vaticano e in Polonia da domani fino al prossimo 2 ottobre. La diplomatica statunitense, riferisce una nota, andrà prima a Roma e in Vaticano, dove incontrerà i rappresentanti del governo e della società civile per discutere il futuro del coordinamento bilaterale nella lotta ai trafficanti di esseri umani. Gli incontri, inoltre, saranno una opportunità per discutere la gestione dei flussi migratori e il contrasto al traffico di droga. La sottosegretaria andrà poi in Polonia, dove parteciperà alla Conferenza sulla dimensione umana dell’Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa (Osce). (Was)