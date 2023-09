© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Italia e Francia c'è "convergenza" su come le migrazioni siano un problema europeo. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ringraziando l'omologa Catherine Colonna "per l’accoglienza a Parigi". "Proficua discussione su come attuare rapidamente piano Von der Leyen. Impegno per coordinare sempre più le agende su Sahel, Ucraina e sui temi europei", ha aggiunto Tajani. (Res)