Napolitano: domani esequie di Stato con Mattarella, Macron e Steinmeier

- A Montecitorio domani si svolgeranno le esequie di Stato, in forma laica, con commemorazione solenne, del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Il programma del cerimoniale prevede: alle 10.50 il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, accompagnato dal segretario generale Fabrizio Castaldi, si reca all'ingresso principale per accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Insieme si recheranno nella sala della Camera riservata al governo, dove saranno presenti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, per accogliere i capi di Stato esteri (il cui arrivo è previsto alle 11 circa). A seguire sarà presente anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Parteciperanno alle esequie il presidente della Repubblica federale di Germania Frank-Walter Steinmeier; il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron; il presidente emerito della Repubblica francese Francois Hollande; il presidente della Repubblica d'Albania Bajram Begaj; i capitani reggenti della Repubblica di San Marino Alessandro Scarano e Adele Tonnini, accompagnati dal ministro degli Esteri Luca Beccari; il presidente emerito della Repubblica d'Austria Heinz Fischer con la consorte signora Margit Fischer; il presidente emerito della Repubblica del Portogallo Ani'bal Cavaco Silva, con la consorte signora Maria Alves da Silva Cavaco; il presidente emerito della Repubblica di Slovenia Borut Pahor; la duchessa di Edimburgo, membro della Famiglia reale del Regno Unito. Intorno alle 11.15 il corteo con il feretro del presidente emerito della Repubblica lascerà il Senato. All'arrivo del corteo in piazza Montecitorio saranno resi gli onori militari, con l'Inno nazionale. Quindi, il feretro sarà condotto all'interno della Camera, nella sala dei Ministri, per gli omaggi dei capi di Stato e delle autorità istituzionali. A seguire si svolgerà l'ingresso in Aula. La commemorazione inizierà alle 11.45. Il primo degli interventi previsti è quello del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Al termine l'Aula osserverà un minuto di silenzio. Si terrà quindi l'intervento del presidente del Senato La Russa. E poi, dal banco della presidenza, i discorsi di: Giulio Napolitano, figlio del presidente emerito della Repubblica, e la nipote Sofia May. E ancora, Anna Finocchiaro, presidente della Fondazione Italiadecide, Gianni Letta già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e presidente di Civita, Paolo Gentiloni commissario europeo per gli Affari economici e monetari, il cardinale Gianfranco Ravasi, Giuliano Amato presidente emerito della Corte costituzionale. Al termine, il presidente della Repubblica e i familiari di Napolitano lasceranno l'Aula, seguiti dai capi di Stato esteri e dalle altre cariche istituzionali, in attesa che il feretro sia trasportato verso l'uscita di palazzo Montecitorio. (Rin)