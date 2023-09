Ucraina: componenti per droni alla Russia, da Usa nuove sanzioni per 28 aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni nei confronti di 28 entità legali coinvolte nella fornitura di componenti per la produzione di droni al Centro di San Pietroburgo per le tecnologie speciali, già colpito in precedenza dalle misure economiche restrittive di Washington. Il sottosegretario al Commercio statunitense per la sicurezza e l’industria, Alan Estevez, ha affermato in una nota che il provvedimento manda un “chiaro segnale a chiunque voglia tentare di aggirare le nostre sanzioni: ci saranno conseguenze per chi cerca di andare contro gli interessi degli Stati Uniti nel campo della sicurezza nazionale”. Le entità legali sanzionate includono la società cinese Asia Pacific Link e le russe Device Consulting, Grant Instrument, Smt-iLogic e Streloy. Nella lista nera sono state aggiunte anche le aziende finlandesi Evolog Oy, Luminor Oy e Siberica Oy, oltre alla tedesca Icw-Industrial Components Weirich. Il provvedimento, infine, include anche altre dieci società cinesi, una russa, cinque pakistane, due omanite e una emiratina. (Was)