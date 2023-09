Ita: da Cdm ok a norma, c'è discontinuità con Alitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenuto conto che è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e Ita-Italia trasporto aereo Spa, e considerato che tale incertezza è suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica, si è ritenuto necessario approvare una norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a Ita vi sia continuità fra le due aziende". E' quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio dei ministri. (Com)