Incendi: Zangrillo, minacce inutili, Occhiuto continuerà a lavorare per sua Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da vent’anni Nova svolge, con grande professionalità, un prezioso lavoro, dando un contributo importante al sistema dell’informazione del Paese" Roberto Occhiuto

Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

23 luglio 2021

- "Conosco Roberto Occhiuto, la sua incontenibile passione per la sua terra, la Calabria, alla quale sta dedicando con successo tutte le sue energie e suoi tanti talenti come presidente di Regione", scrive sui social il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo. "Se per caso qualcuno ha pensato di frenarlo o intimidirlo è proprio fuori strada. Le minacce lo renderanno ancora più determinato a valorizzare i cittadini calabresi e il loro territorio. Forza Roberto", aggiunge. (Rin)