Governo: da Cdm ok a ddl ratifica norme su denominazioni d'origine

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato due disegni di legge di ratifica ed esecuzione di altrettanti atti internazionali. Si ratifica - informa la nota della presidenza del Consiglio - l'Atto di Ginevra, che introduce precisazioni e integrazioni all'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, in particolare riguardo all'ambito di applicazione e alla portata sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo. L'Accordo sottoscritto tra l'Italia e il Camerun ha l'obiettivo di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'istruzione, della cultura, delle arti, della scienza, della tecnologia, della gioventù, dello sport e dell'informazione. (Com)