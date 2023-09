Russia-Italia: a Roma Conferenza del Consiglio coordinamento Associazioni dei connazionali russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni 24 e 25 settembre 2023, si è svolta a Roma la XV edizione della Conferenza del Consiglio di coordinamento delle Associazioni dei connazionali russi d'Italia. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata russa in Italia. L'evento è stato aperto da Aleksej Paramonov, ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, che ha sottolineato la particolare importanza di questo evento "alla luce dei tentativi dell'Occidente di dividere la diaspora russa e di escludere la Russia dalla politica e dalla cultura mondiale", come si legge nella nota. Il diplomatico a osservato che "una delle priorità fondamentali della politica estera della Federazione Russa è il sostegno ai nostri connazionali che vivono all’estero, nonché la difesa dei loro legittimi diritti e interessi". Paramonov ha sottolineato la profondità dei cambiamenti in atto nel mondo. "Il loro significato emerge come crescente consapevolezza, tra i protagonisti delle relazioni internazionali, della necessità di superare l'egemonia dell'Occidente e di costruire un sistema di relazioni internazionali più equilibrato, basato sulla Carta delle Nazioni Unite, sul diritto internazionale, sull'uguaglianza tra Stati sovrani, sul rispetto e sul reciproco vantaggio, sulla giustizia e la democrazia. È importante che i connazionali russi in Italia restino uniti e siano pronti a contribuire a promuovere gli interessi della Russia, a rafforzare la reciproca comprensione tra i popoli di Russia e Italia, a supportare un’interpretazione obiettiva delle azioni della Russia sulla scena internazionale, a promuovere l'immagine della Russia, dei suoi successi in campo economico, sociale e culturale", si legge nella nota. Tenendo presente che l’attuale situazione internazionale ha un impatto sulla vita e sulle attività dei connazionali in Italia, l’ambasciatore ha invitato all’unità, al sostegno reciproco e all’uso di tutti gli strumenti legittimi d'influenza sulle autorità italiane per ripristinare il buon senso e abbandonare la politica ostile nei confronti della Russia. (segue) (Com)