Russia-Italia: a Roma Conferenza del Consiglio coordinamento Associazioni dei connazionali russi (2)

- Alexander Nurizade, segretario esecutivo della Commissione governativa per gli Affari dei connazionali all'Estero, direttore del Dipartimento per le questioni dei connazionali del ministero degli Affari esteri della Federazione Russa, nel suo saluto ai partecipanti dell'evento, ha sottolineato che la Costituzione della Federazione Russa prevede la tutela dei connazionali all'estero come priorità assoluta della politica dello Stato russo. Durante la Conferenza, i cittadini russi presenti hanno scambiato opinioni su come portare avanti il lavoro per preservare la memoria storica nelle nuove condizioni, per garantire la cooperazione con le autorità del loro Paese di residenza e per svolgere attività di sensibilizzazione a livello informativo in materia di diritti umani. Alla Conferenza nazionale hanno partecipato 36 delegati, i consoli generali della Federazione Russa da Milano, Genova, Palermo e la rappresentante di Rossotrudnichestvo in Italia. (Com)