Centrodestra: Simeoni (FI), ho grande rispetto per alleati

- "Non è certo mia intenzione screditare gli alleati con i quali stiamo lavorando in grande sintonia sia al governo del Paese sia in questo inizio di legislatura in Regione Lazio. So bene che in una fase che precede una campagna elettorale di tipo proporzionale ognuno rimarchi la propria identità e cerchi di raggiungere il maggior numero di consensi". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio , Giorgio Simeoni. "La mia - aggiunge - è una frase presa da una ragionamento più ampio nel quale intendevo dire che questo sistema elettorale ci porta alla ricerca del consenso spasmodico. Voglio però precisare che ho il massimo rispetto per il segretario della Lega e per il partito stesso", conclude Simeoni.(Com)