Usa: Blue Origin, si dimette l’Ad della società spaziale di Jeff Bezos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Blue Origin, la società spaziale del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico, sei anni dopo averne assunto la guida. In una comunicazione ai dipendenti, Bob Smith ha affermato che durante il suo mandato “la nostra squadra, le nostre strutture e i nostri ordini sono tutti cresciuti in maniera significativa: abbiamo contribuito alla storia dei voli spaziali”. Smith sarà sostituito da Dave Limp, uno dei top manager di Amazon. (Was)