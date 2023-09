Sudan: membri del governo estromesso protestano contro accoglienza di Al Burhan all'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni membri del governo civile estromesso dal colpo di Stato attuato il 25 ottobre 2021 in Sudan hanno firmato una lettera di protesta al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per aver accolto il capo del Consiglio sovrano di transizione, il geberale Abdel-Fatah sl Burhan, all'Assemblea generale dell'ONU la scorsa settimana. I firmatari hanno affermato che il colpo di Stato attuato il 25 ottobre 2021 da Al Burhan contro il governo civile guidato da Abdallah Hamdok ha innescato il conflitto tra le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf), in atto dall'aprile scorso. La lettera di protesta è stata firmata da precedenti membri del Consiglio sovrano, tra cui Mohammed al Faki Suleiman e Muhammad Hassan al Taayshi, oltre allo stesso Hamdok e agli ex ministri del suo gabinetto. (Res)