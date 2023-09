Usa: segretario Agricoltura, con blocco del governo a rischio alimenti per 7 milioni di cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco delle attività amministrative del governo, che si potrebbe verificare alla fine del mese se il Congresso non riuscirà ad approvare una estensione dei finanziamenti, metterebbe a rischio l’assistenza alimentare federale per sette milioni di cittadini. Lo ha detto il segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti, Tom Vilsack, durante un briefing alla Casa Bianca. “Una situazione del genere metterebbe a rischio l’assistenza alimentare federale per sette milioni di cittadini con un reddito basso”, ha detto. (Was)