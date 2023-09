Libia: da Cdm via libera a stato emergenza per intervento all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, della durata di sei mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia il 10 settembre 2023, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. Sono stati stanziati per l'intervento 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Decisa anche la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle provincie di Ferrara, di Modena e di Parma. (Com)