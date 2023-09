© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé partecipa al lancio della campagna "Nastro Rosa" di Lilt, che ha l'obiettivo di promuovere l'importanza della prevenzione.Palazzo marino, sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 17)Il Sindaco Giuseppe Sala prenderà parte all'appuntamento "Amaremilano e il suo destino. Il racconto dei Sindaci nel teatro di Milano". Intervengono tra gli altri, gli ex sindaci Paolo Pillitteri, Piero Borghini, Letizia Moratti, Giuliano Pisapia e il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada.Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14 (ore 18)L'assessora ai Servizi civici Gaia Romani interviene all'inaugurazione, della mostra "La memoria degli oggetti. Lampedusa, 3 ottobre 2013. Dieci anni dopo", nata da un'idea del giornalista RAI Valerio Cataldi e di Giulia Tornari, Presidente dell'associazione culturale Zona.Memoriale della Shoah, piazza Safra, 1 (ore 18)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale a Moda, Turismo e Marketing territoriale Barbara Mazzali intervengono alla conferenza stampa di presentazione della “Festa del Torrone”. Sono presenti anche Barbara Manfredini, assessore al Turismo, Commercio e Sicurezza del Comune di Cremona, Gian Domenico Auricchio, Commissario Straordinario per la Camera di Commercio di Cremona, Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi, organizzatore della manifestazione.Palazzo Lombardia, ingresso N1, 11° piano, Sala Stampa, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla conferenza stampa relativa alla “Camminata Manzoniana. 50 anni dalla prima edizione”.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 13:15)VARIEConferenza stampa di presentazione della Ricerca Ipsos Socio-Economica Europea sulla vendita diretta, con Enzo Risso Direttore Scientifico di Ipsos, Giovanni Paolino Presidente Avedisco e Ciro Sinatra. Presidente Univendita Milano.Palazzo Turati, via Meravigli, 9/b (ore 10)Presentazione dell'Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments, incontro su "Come l'innovazione nei pagamenti aiuta i consumatori e sostiene le aziende nell'era della policrisi".Palazzo Stelline, corso Venezia, 61 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione del progetto di rigenerazione urbana “Ex Trotto Milano”. Intervengono: Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head, Hines Italy; Brian Girard, Design Principal Kohn Pedersen Fox; Andreas Kipar, CEO & Co-Founder Land; Leopoldo Freyrie, Architect & Founder Freyrie Flores Architettura.Area di cantiere, ingresso via Piccolomini, 2 (ore 12:30) (Rem)