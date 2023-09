Usa: Casa Bianca, incriminazione del senatore Menendez è una questione molto seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del senatore democratico Bob Menendez, recentemente incriminato per corruzione, è una “questione molto seria”, e la Casa Bianca “la considera tale”. Lo ha detto la portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Si è dimesso dalla presidenza della commissione Esteri del Senato ed era la cosa giusta da fare: per quanto riguarda il resto, è una sua decisione”, ha detto, facendo riferimento al rifiuto di Menendez di dimettersi anche dall’incarico di senatore. (Was)