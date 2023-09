Usa: Casa Bianca su popolarità di Biden, i sondaggi non raccontano tutta la storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi “non raccontano tutta la storia”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con i giornalisti. Rispondendo ad una domanda sul recente sondaggio elaborato dal “Washington Post” e dall’emittente “Abc”, in base al quale solo il 37 per cento dei cittadini ha una opinione positiva in merito alla performance di Biden, la portavoce della presidenza Usa ha affermato che “le persone hanno vissuto una situazione difficile, a causa della pandemia e della guerra in Ucraina: ne siamo consapevoli”. Tuttavia, ha aggiunto, è “proprio per questo che il presidente si sta concentrando sulla necessità di abbassare i costi in capo alle famiglie, ed è quello che abbiamo fatto: i provvedimenti approvati dall’amministrazione sono popolari, e vengono elogiati anche dai repubblicani che non li hanno votati, all’interno dei loro distretti”. (Was)