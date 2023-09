Sardegna: Polizia locale Sassari, da gennaio a settembre 420 violazioni del limite di velocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa fa parte integrante di un progetto più ampio, che spazia dalla prevenzione, al confronto costante nelle scuole con i giovani per rafforzare in loro la cultura della legalità, dalla sensibilizzazione realizzata attraverso campagne informative, al potenziamento dei dispositivi di vigilanza lungo le strade. L’operazione trasparenza ha uno scopo prevalentemente preventivo: le postazioni sono sempre comunicate in anticipo. Con il dispositivo utilizzato per l’accertamento del superamento dei limiti di velocità la Polizia locale effettua contestazioni immediate, fermando il conducente nel momento in cui si accerta la condotta illecita, e ciò assicura la trasparenza dell’attività e crea la consapevolezza immediata nel trasgressore di aver commesso un’azione pericolosa, per sé e per gli altri. Allo stesso tempo c’è la possibilità di sollevare eccezioni che possono essere annotate nel verbale di contestazione. (segue) (Rsc)