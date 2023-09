Sardegna: Polizia locale Sassari, da gennaio a settembre 420 violazioni del limite di velocità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le campagne di sicurezza stradale in corso sono cinque: smartphone zombie rivolta alla repressione dell’uso dei cellulari da parte dei pedoni che attraversano la strada, che provoca in loro distrazione esponendoli a rischi per la loro incolumità; rafforzamento dei controlli rivolti alla repressione dell’uso del cellulare da parte dei conducenti, condotta questa che costituisce la principale causa scatenante gli incidenti stradali; accertamento stato psico-fisico dei conducenti, azione rivolta ad arginare la guida sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacente; postazioni di polizia stradale rivolte ad accertare l’utilizzo a bordo dei veicoli delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta per i bambini. (Rsc)